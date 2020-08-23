Son dakika haber... Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir genç hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus Çukurova Fabrikası otoban girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serkan Kocamaz (17) idaresindeki motosiklet, otoban girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere vurdu. Kazayı görenlerin yaptığı ihbarla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kocamaz, olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Serkan Kocamaz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - MERSİN