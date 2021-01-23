Son dakika haber! Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinden Bakan Elvan'a ziyaret - Son Dakika

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı ziyaret etti.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Mersin'deki sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı ziyarette Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, Elvan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Koçak, Mersin'deki projeler hakkında da Elvan'a bilgi verdi.

Elvan'ın iş dünyası temsilcilerini ağırladığı ziyarette bazı Mersin milletvekilleri de yer aldı.