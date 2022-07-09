Son dakika haber! Tartışmada tabanca ile ateş eden şahsa adli kontrol - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Tartışmada tabanca ile ateş eden şahsa adli kontrol

09.07.2022 18:55
Son dakika haber! Tartışmada tabanca ile ateş eden şahsa adli kontrol

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada silah kullanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada silah kullanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Ş., aralarında alacak-verecek konusunu görüşmek için M.H.'nin iş yerine gitti. Burada yaşanan tartışma üzerine M.A.Ş. tabanca ile 5 el ateş etti. İş yerine kaçan M.H.'ye şans eseri kurşunlar isabet etmedi. Olay sonrası kaçan M.A.Ş. daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelerek teslim oldu.

Şüpheli bugün çıkarıldığı Bafra Adliyesinde mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Kamyonet kanala uçtu: 1 yaralı Son dakika haberleri! Kamyonet kanala uçtu: 1 yaralı Bahçesinde dişi Hint keneviri yetiştiren şahsa gözaltı Bahçesinde dişi Hint keneviri yetiştiren şahsa gözaltı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Tartışmada tabanca ile ateş eden şahsa adli kontrol - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:40 Eşkişehir'de rögardan kurban kanı fışkırdı! Vatandaşlar o anları kayda aldı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
18:29 İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Bıçaklayarak öldürdü, kılık değiştirip kaçmaya çalıştı
17:55 Alman takımından ilginç hareket! Fenerbahçeli taraftarın Sörloth yorumuna yanıt verdiler
17:28 Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı! Kötü haberi ünlü spor yazarı verdi
17:03 Türk Tabipleri Birliği'nden, Bahçeli'nin "Kapatılsın" sözlerine cevap: Burada olmaya devam edeceğiz
16:52 Acun Ilıcalı karşılaşma öncesi canlı yayında bombayı patlattı! Doğukan Sinik, Hull City'de top koşturacak
16:20 Kaza yapan alkollü turist araçtan inmedi, polisi dinlemeyerek kameralara poz verdi!
16:01 Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 19:02:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Tartışmada tabanca ile ateş eden şahsa adli kontrol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement