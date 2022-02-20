Son dakika haber! Tartıştığı annesine ateş açtı; araya giren kardeşini öldürdü (2) - Son Dakika

YAHYA TOPRAĞA VERİLDİ, AĞABEY TUTUKLANDI

Otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Yahya Ağdaş'ın cenazesi öğlen saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. Ağdaş'ın cenazesi, öğle vakti merkez Yakutiye ilçesinde Narmanlı Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Olaydan sonra polise teslim olan ağabeyi Mustafa Ağdaş ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.