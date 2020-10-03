Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.O'nun karakoldaki işlemleri devam ediyor.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde yaşayan İ.O, evine gelen eniştesi Buhra Şahin ile tartışmaya başladı.

Sakarya 'da, tartıştığı eniştesini tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

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