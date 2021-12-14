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Son dakika haber... Tartıştığı eşini öldüren koca, adliyede - Son Dakika

Son dakika haber... Tartıştığı eşini öldüren koca, adliyede

14.12.2021 14:33
Son dakika haber... Tartıştığı eşini öldüren koca, adliyede

Son dakika haberlerine göre TRABZON'un Akçaabat ilçesinde tartıştığı eşi Hatun Moradoğlu'nu (69) tabancayla öldüren Mehmet Moradaoğlu (66), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde tartıştığı eşi Hatun Moradoğlu'nu (69) tabancayla öldüren Mehmet Moradaoğlu (66), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yaylacık Mahallesi Ekim Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Moradaoğlu ile eşi Hatun Moradaoğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mehmet Muratoğlu bu sırada tabanca ile 3 çocuğunun annesine ateş etti. Hatun Moradaoğlu, göğsüne isabet eden kurşunlarla yerde yığıldı. Olay sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Mehmet Moradaoğlu, eşini vurduğunu söyleyerek teslim oldu. Eve sağlık ekipleri ile birlikte giden polis, Hatun Moradaoğlu'nu yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri, Moradaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

TOPRAĞA VERİLDİHatun Moradoğlu'nun cenazesi, Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi Sahil Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.'ÜZGÜN VE PİŞMANIM'

Eşini öldüren Mehmet Moradoğlu sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Moradoğlu, ifadesinde, "Eşimle evde tartıştık. İki el ateş ettim. Evden çıkıp buraya geldim. Öldü mü bilmiyorum. Olay anını hatırlamıyorum. Çok üzgün ve pişmanım" dediği belirtildi.


Son dakika haber... Tartıştığı eşini öldüren koca, adliyede
Son dakika haber... Tartıştığı eşini öldüren koca, adliyede
Son dakika haber... Tartıştığı eşini öldüren koca, adliyede
Son dakika haber... Tartıştığı eşini öldüren koca, adliyede
Son dakika haber... Tartıştığı eşini öldüren koca, adliyede
Son dakika haber... Tartıştığı eşini öldüren koca, adliyede

Akçaabat, Silah, Ekim, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tartıştığı eşini öldüren koca, adliyede - Son Dakika


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