Son dakika haberi: TARTIŞTIĞI EŞİNİN BAŞINA DEMİR ÇUBUKLA VURUP, ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

ANTALYA'da Emrah Akgül (33), tartıştığı eşi Rukiye Akgül'ü (31) apartman girişinde demir çubukla başına vurup, öldürdü. Akgül, olay sonrası eve gelen polislere teslim oldu.

Olay, gece 01.30 sıralarında Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi 1924 Sokak'ta bulunan apartmanın girişinde meydana geldi. Emrah Akgül ile eşi Rukiye Akgül arasında evde bilenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre içinde büyüyen tartışma apartman girişinde devam etti. Tartışmanın devam etmesi üzerine demir çubuk alan Emrah Akgül, eşi Rukiye Akgül'ü başından yaraladı. Rukiye Akgül kanlar içinde yere yığılırken Emrah Akgül ise eşini yaraladığını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Rukiye Akgül'ün öldüğünü belirledi. Eşi Emrah Akgül ise polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Rukiye Akgül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.