Tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü... Dehşete düşüren o anlar kamerada

Yere düşen kadına acımasızca tekme attı

Kadını acımasızca darp eden şahıs, çevredekiler gelince kaçtı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadını tekme tokat darp etti. Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen olayda şahıs; yere düşen kadına acımasızca tekmeler atarken, kadını ise çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde ilçeye bağlı İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bir kişi tartıştığı kadını tekme tokat darp etti. Genç kadın kendisini korumaya çalışmasına rağmen şahsın tekmeleri neticesinde yere düştü. Şahıs, yere düşen kadına acımasızca tekmeler atarken çevredeki işyerlerinde bulunan vatandaşlar sesleri duymasıyla olaya müdahale etti. Vatandaşların yardımıyla kadın ayağa kalkarken, şüpheli ise kaçarak uzaklaştı.

"Üzerimize düşeni yaptık"

Çığlık seslerini duyar duymaz olaya müdahale ettiklerini söyleyen Yasin Dönmez; "Biz dükkanımızın üst katında yaşıyoruz. Sabahları normal şartlarda erken kalkmıyoruz ama bugün Erciyes'e kayağa gidelim diye Erkenden hazırlandık. Saat 6-6.30 civarı gözümü açtığımda bir sesle uyandım. Bayan çok ciddi derecede bağırıyordu, çığlık atıyordu. Yanımdaki arkadaşım Samet hemen aşağıya koştu. Bende afalladım ve üzerimi giyinemeden öylece yalın ayak üzerimde iç çamaşırıyla Samet'in peşine geldim. Adamı bir şekilde püskürttük. Bence bu yaptığımız davranış özel bir şey olmamalıdır. Herkes bu şekilde davranmalıdır. Yani bu bir bayana, erkeğe, çiçeğe, böceğe değil herkese merhametle yaklaşılmalıdır. Kimse şiddet yanlısı olmamalıdır. Biz üzerimize düşeni yaptık. Bu davranışa kayıtsız kalmak insanlığa aykırı bir davranış" dedi.

Olaya müdahale eden bir diğer vatandaş olan Samet Mermer de, sesleri duyarak dışarı çıktığını ve darp edilen kadını kurtarmak için olaya müdahale ettiğini söyledi.