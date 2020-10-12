Son dakika haber! Tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldürüp, kaçtı (3) - Son Dakika

Son dakika haber! Tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldürüp, kaçtı (3)
12.10.2020 15:02
Son dakika haberlerine göre ZANLI DAMAT YAKALANDIAntalya Serik'te, kayınvalidesi Makbule Can'ı tabancayla vurarak, öldürdükten sonra kaçan M.İ., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
ZANLI DAMAT YAKALANDI
Antalya Serik'te, kayınvalidesi Makbule Can'ı tabancayla vurarak, öldürdükten sonra kaçan M.İ., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan M.İ.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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