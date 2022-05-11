Son dakika haber | Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı

11.05.2022 00:18
Son dakika haber | Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde üzerinde tartıştığı şahsı silahla yaralayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde üzerinde tartıştığı şahsı silahla yaralayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 9 Mayıs tarihinde Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Burak E. (20) isimli şahıs, daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen B.G. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Burak E. kanlar içinde yere yığılırken, B.G. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından B.G. isimli şahıs, olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.G. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Son dakika haber | Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı
Son dakika haber | Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı
Son dakika haber | Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı
Son dakika haber | Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı
Son dakika haber | Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı

YORUMLAR
500
Kocaeli'de 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi Kocaeli'de 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi Kocaeli'de 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi Kocaeli'de 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Kocaeli, Mayıs, Gebze, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
00:18 Nwakaeme, Fenerbahçe'ye mi gidecek? Başarılı futbolcu bizzat açıkladı
00:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı: Sığınmacılar konusunda netim, gidecekler
23:41 Bakıcısının ittiği yaşlı adam yaşamını yitirdi!
23:40 Teknoloji devi Apple'dan yeni açıklama! IPod touch'ın üretimi durduruldu
23:36 Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında konuştu: Böyle kardeş olmaz
23:33 Aracında taranarak katledilmişti! Tiktok fenomeninin kazandığı parayı vermek istemediği için öldürüldüğü iddia edildi
23:11 Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı!
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 00:26:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement