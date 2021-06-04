Son dakika haber: Tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldürdü

Son dakika haberler: KONYA'da, 3 çocuk annesi Yeter Avcı (47), tartıştığı eşi İmdat Avcı'yı (53) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

KONYA'da, 3 çocuk annesi Yeter Avcı (47), tartıştığı eşi İmdat Avcı'yı (53) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Gözaltına alınan Avcı'nın, sorgusunda suçunu kabul ettiği, ailevi nedenlerle tartıştıklarını ve eşinden sürekli şiddet gördüğünü öne sürdüğü öğrenildi. Olay, saat 04.00 sıralarında, Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Yeter Avcı, eşi İmdat Avcı ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Yeter Avcı, eşine av tüfeğiyle ateş açtı. İmdat Avcı, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyanların ihbarıyla eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, İmdat Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekibi ise Avcı'yı gözaltına alındı. Yeter Avcı'nın, sorgusunda suçunu kabul ettiği, ailevi nedenlerle tartıştıkları eşinden sürekli şiddet gördüğünü söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.



Jandarma, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika

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