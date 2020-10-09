Son dakika haber... Tartıştıkları şahsı öldürüp yol kenarına atan sanıkların ifadeleri kan dondurdu. - Son Dakika

Son dakika haber... Tartıştıkları şahsı öldürüp yol kenarına atan sanıkların ifadeleri kan dondurdu.

09.10.2020 18:24

Son dakika haberine göre Tartıştıkları şahsı öldürüp yol kenarına atan sanıkların ifadeleri kan dondurdu.

Tartıştıkları şahsı öldürüp yol kenarına atan sanıkların ifadeleri kan dondurdu..."Sen nasılsa memlekete gidiyorsun, cesedi yol kenarında bir yere atarsın"

-Göçmen kaçakçılığı tartışmasında öldürdükleri şahıstan "çiçek" diye bahsettikleri ortaya çıktı

-Cinayetten sonra aralarında böyle konuştular:

-"Sen nasılsa memlekete gidiyorsun. Cesedi yol kenarında bir yere atarsın"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda elleri ayakları bağlı ve battaniyeye sarılı şekilde cesedi yol kenarında bulunan Monirul islam'ın ölümüyle ilgili tutuklanan 6 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 6 sanık hakkından ağırlaştırılmış müebbet talep edilen iddianamede sanıkların savunmaları ise kan dondurdu.

Olay, 21 Ocak 2020 günü Kocaeli TEM Otoyolu Kartepe Maşukiye kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu kenarında battaniyeye sarılı ceset gören temizlik işçileri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin, el ve ayaklarının bağlı olduğu ve feci şekilde darp edildiğine dair vücudunda izlerinin tespit edildiği belirlendi. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri yol üzerinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi ve dinlenme tesisi güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 4 ay süren teknik takipte olayın yaşandığı alanda bulunan iki PTS sistemi arasında 6 dakikalık normal geçiş süresine aykırı seyir eden 300 bin aracı tarayan polis ekipleri, şüpheli olan 67 bin aracı tek tek incelemeye aldı. İnceleme sonrasında olayı gerçekleştiren şahısların kullandıkları aracın ilk PTS'den 00.02'de diğer PTS'den ise 00.12'de geçerek normal süre dışında yolu 10 dakikada tamamladığı belirlendi. Aracın ruhsat sahibini incelemeye alan ekipler, şahsın irtibatta olduğu kişilerin insan kaçakçılığından sabıkaları olduğu belirlendi. Şahısların belirlenmesinin ardından operasyon başlatan polis ekipleri, İstanbul ve Çorum illerinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın yaparak olaya karıştığı belirlenen Bangledeş uyruklu 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

Cesetten "çiçek" diye bahsettikleri ortaya çıktı

Olayla ilgili tutuklanarak cezaevine gönderilen Rıza Şalvarlıoğlu, Absar Uddın, Mohammad Haider, Mohammod Mizanur Rahman, Sayed Hossen ve Sultan Masum hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianame Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede sanıkların cep telefonu ile Monirul islam'ın cesedini yol kenarına atmadan önce telefonda islam'dan "çiçek" olarak bahsettikleri belirtildi. iddianamede Monirul islam'ın sanıklar tarafından iki gün boyunca darp edilerek öldürüldüğünün belirlendiği kaydedildi.

2 gün boyunca islam'ı darp ederek öldürdüklerini iddia etti

İddianamede ifadesine yer verilen şüphelilerden Sayed Hossen'in Absar Uddın, Sultan Masum ve Enam isimli bir şahsın aynı evde bulundukları sırada Monirul islam'ı 2 gün boyunca darp ettiklerini ve islam'ın hayatını kaybettiğini söylediği belirtildi. Sayed Hossen'in Absar Uddın ve Enam isimli şahsın kendisinden cesedi taşımaları için yardım istediğini ve Sayed Hossen'in Rıza Şalvarlıoğlu'na, "Sen nasılsa memlekete gidiyorsun. Cesedi yol kenarında bir yere atarsın" dediğini söylediği ifade edildi.

Cesedi bin TL karşılığında taşıdığını söyledi

Sanıklardan Rıza Şalvarlıoğlu'nun ise ifadesinde, Sayed Hossen'in kendisine içerisinde ne olduğunu bilmediği bir emanet vermek istediğini ve bin TL karşılığında belirtilen emaneti yol kenarına atmasını istediğini belirterek, kendisinin de poşeti yol kenara attığını söylediği belirtildi.

İfadeleri kan dondurdu

İddianamede savunması yer alan sanık Mohammod Mizanur ise göçmen kaçakçılığı işi hakkında tartıştıkları sırada, Enam isimli şahsın kendisine, "Mamun'u öldüreceğiz, sen de yardım edeceksin. Yardım edersen seni yurtdışına göndereceğim" demesine üzerine şahısların yardım talebini kabul ettiğini iddia etti. Olay anını anlatan Mizanur, diğer sanıklarla birlikte Monirul islam'ı drp ettiklerrini, sandalyeye bağladıktan sonra ağzına bez soktuklarını ve koli bandıyla ağzını bantladıklarını belirterek, 1 gün sonra islam'ı yere yatırdıktan sonra göğsüne ve kafasına bastırıp ağzını bağladıktan sonra çöp poşetine koyduklarını söylediğini itiraf etti.

İddianamede tüm sanıklar hakkında "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetin yoksun bırakma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.

Son dakika haber... Tartıştıkları şahsı öldürüp yol kenarına atan sanıkların ifadeleri kan dondurdu.
Son dakika haber... Tartıştıkları şahsı öldürüp yol kenarına atan sanıkların ifadeleri kan dondurdu.
Son dakika haber... Tartıştıkları şahsı öldürüp yol kenarına atan sanıkların ifadeleri kan dondurdu.
Son dakika haber... Tartıştıkları şahsı öldürüp yol kenarına atan sanıkların ifadeleri kan dondurdu.

Ağırlaştırılmış Müebbet, İddianame, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Tartıştıkları şahsı öldürüp yol kenarına atan sanıkların ifadeleri kan dondurdu. - Son Dakika

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