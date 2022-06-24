Son dakika haber: Tartıştıkları sürücünün otomobilini devirdiler: 4 gözaltı

ANKARA'da, sokaktan geçen otomobili durdurarak deviren kalabalık ile sürücü arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada sürücü darp edilirken 4 kişi gözaltına alındı. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi 130 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri, 06 HA 545 plakalı otomobilin sürücüsü K.D.'yi, daha önce kendi üzerlerine otomobil sürdüğü gerekçesiyle durdurdu. Sürücü K.D.'yi otomobilden indirdikten sonra darp eden ekip, daha sonra otomobilini devirdi. K.D., evden aldığı ekmek bıçağı ile kalabalık gruba saldırdı. Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet ekipleri, kalabalık grubu yatıştırarak K.D. ve babası A.D. ile olaya karışan M.Ç. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Otomobil, trafik ekipleri tarafından çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.