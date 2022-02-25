Taşınırken kapı önüne bıraktığı çamaşır makinesi çalındı - Son Dakika
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Taşınırken kapı önüne bıraktığı çamaşır makinesi çalındı

25.02.2022 13:00

BURSA'da evini taşıyan Ender E.'nin apartman girişine bıraktığı çamaşır makinesini at arabasıyla çalan çift gözaltına alındı.

BURSA'da evini taşıyan Ender E.'nin apartman girişine bıraktığı çamaşır makinesini at arabasıyla çalan çift gözaltına alındı.

Olay, İnegöl ilçesinin Kemalpaşa Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Evini taşıyan Ender E., eşyalarını apartman girişine çıkarmaya başladı. Daireye giren Ender D., çıktığında dışarı bıraktığı çamaşır makinesinin bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Ender D., polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bir at arabasındaki çamaşır makinesini fark etti. Makinenin Ender E.'ye ait olduğunu belirleyen ekipler, at arabasının sahibi Cüneyt A. (25) ve yanındaki eşi Serpil A.'yı (22) gözaltına aldı. Serpil A.'nın 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Taşınırken kapı önüne bıraktığı çamaşır makinesi çalındı
Taşınırken kapı önüne bıraktığı çamaşır makinesi çalındı
Taşınırken kapı önüne bıraktığı çamaşır makinesi çalındı
Taşınırken kapı önüne bıraktığı çamaşır makinesi çalındı
Taşınırken kapı önüne bıraktığı çamaşır makinesi çalındı
Taşınırken kapı önüne bıraktığı çamaşır makinesi çalındı
Taşınırken kapı önüne bıraktığı çamaşır makinesi çalındı
Taşınırken kapı önüne bıraktığı çamaşır makinesi çalındı
YORUMLAR
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İnegöl, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taşınırken kapı önüne bıraktığı çamaşır makinesi çalındı - Son Dakika


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