Taşınması kararı alınan Rami Gıda Toptancılar Hali'nde son durum, bazı esnaf taşındı, bazıları ek süre istiyor - Son Dakika

İSTANBUL'da 36 yıldır faaliyet gösteren Rami Gıda Toptancıları Hali, Başakşehir'de inşa edilen "İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı"na taşınıyor. Bazı esnaf dükkanlarını yeni çarşıya taşırken, bazı esnaf ise kendilerine ek süre verilmesini, bir süre daha eski yerlerinde faaliyet göstermek istediklerini söylüyor.

Bayrampaşa'da bulunan ve 36 yıldır hizmet veren Rami Gıda Toptancılar Hali esnafı, Başakşehir'de inşa edilen "İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı"na taşınıyor. Esnafın bazıları yeni hale taşınarak 30 Ağustos'ta açılan yeni yerlerinde hizmet vermeye başladı. Bazı iş yeri sahipleri yakında taşınacaklarını söylerken, bazıları ise şartların kendilerine uygun olmadığını ve taşınamadıklarını söyleyerek kendilerine ek süre verilmesini istiyor. Bir süre daha eski yerlerinde faaliyet göstermek istediklerini dile getiren esnaf yetkililerden bu konuda destek istiyor. Rami Gıda Toptancıları Hali'nde bazı iş yerlerinin kapalı olduğu görülürken, birçok işletmenin ise faaliyetlerini sürdürdüğü görülüyor.

"15 GÜN İÇİNDE BİZDE GİDECEĞİZ"

35 senedir halde esnaf olduğunu söyleyen Sabri Akpınar, "15 gün içinde bizde gideceğiz. Artık buranın süresi doldu. Büyük çoğunluk, büyük esnaf 10 sene önce buradan gitmişti zaten. Burada küçük esnaf var. Orada daha yeni daha yeni açıldı. Daha bir ay oldu. İşte yavaş yavaş giden var. 50-60 kişi gitmiş. Yavaş yavaş gideceğiz" dedi. "BASKI OLMAMASI LAZIM"

Selahattin Kılıç isimli esnaf da, "Baskı olmaması lazım. Güzel şekilde anlatıp yani belediyemizle anlaşıp burada devam edebiliriz çünkü pandemi nedeniyle hastalık var. Herkes mağdur. Mağdur edilmemesi gerekiyordu. Durum bu yani. Biz şu anda gidecek yerimiz yok. Bize bir yer göstersinler gidelim. Çünkü hiçbir yerimiz yok. Mağduriyetimizin devletin giderilmesini talepte bulunuyoruz. Böyle zorbalıkla gelip burada çıkın demek olmaz" diye konuştu. İş yeri sahibi Hayati Arı, "Buradaki esnafın yüzde 20'sinin orada dükkanı var. Yüzde 10'unu da oraya gitmek istemiyor. Oranın sosyolojik ve iktisadi yapısı oluşmadı. Yolu yok, metrosu yok. Benim şoförüm nereden gelecek? Benim muhasebecim nereden? Metro yok, yol yok. İstanbul'a yirmi iki kilometre" diye konuştu.