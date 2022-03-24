Son dakika haber... Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu Özbekistan'da başladı - Son Dakika

Özbekistan'da, Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu başladı.

Foruma, aralarında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masatsugu Asakawa, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid al-Falih, Dünya Ticaret Örgütü Genel Müdür Yardımcısı Xiangcheng Zhang, Uluslararası Finans Kurumu Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Stephanie von Frideburg ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın da bulunduğu farklı ülke ve uluslararası kuruluşlardan binden fazla yetkili katılıyor.

Forumun açılışında konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Büyük İpek Yolu'nun merkezinde bulunmasıyla kadimde Asya, Avrupa ve Afrika'dan gelen kervan yollarının kesiştiği Özbekistan topraklarının 3 bin yıllık devlet geleneğiyle uzun yıllar dünyanın en gelişmiş ticaret, ekonomi, bilim, kültür ve sanat merkezlerinden biri olduğunu belirterek "Bugün Özbekistan, coğrafi konumu itibarıyla kuzey ve güneyi, batı ile doğuyu ana transit koridorlarla birbirine bağlayan Orta Asya bölgesinin çekirdeğidir." dedi.

"Büyük geçmişten büyük geleceğe" ilkesiyle ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik çalışmalarıyla geniş çaplı reformların sürdüğünü kaydeden Mirziyoyev, hükümetin 5 yıllık eylem planının devletin ve toplumun tüm alanlarını kapsayan reformları, hukukun üstünlüğünün sağlanması, rekabetin geliştirilmesi, yolsuzlukla kararlılıkla mücadele gibi önemli alanları içerdiğini vurguladı.

"Ülkemizdeki başarınız Özbekistan Cumhurbaşkanı ve hükümeti tarafından garanti edilecek"

Mirziyoyev, yatırımcıların Özbek piyasasına girmesini ve serbestçe faaliyet göstermesini engelleyen tüm engelleri ortadan kaldırdıklarını ve önemli reformlar yaparak ülkede iş ortamı için uygun koşulları oluşturduklarını, bu çerçevede Özbekistan'ın 90 ülke vatandaşlarına vize muafiyeti, 60 ülke vatandaşlarına ise kolaylaştırılmış vize uyguladıklarını belirterek Özbekistan'da yolsuzlukla mücadelenin devlet politikasının önceliği olarak belirlendiğini, Özbekistan'ın güçlü bir hukuk devleti ve adalet temin edilen demokratik bir ülkeye dönüştürülmesi, bağımsız ve güçlü bir yargı sisteminin oluşturulmasının en büyük hedeflerinden olduğunu anlattı.

Reformlar sonucunda yakın beş yılda GSYİH'nin 100 milyar dolara, yıllık ihracatın ise 30 milyar dolara, özel sektörün GSYİH'deki payının yüzde 80'e çıkarılmasının planlandığını belirten Mirziyoyev, "Özbekistan'ı 2030 yılına kadar dünyanın orta gelirli ülkelerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Ülkedeki yatırımcılar için en uygun ve cazip koşulları yaratmaya yönelik çabalarının süreceğini söyleyen Mirziyoyev, yabancı yatırımlara seslenerek "Ülkemizdeki başarınız Özbekistan Cumhurbaşkanı ve hükümeti tarafından garanti edilecektir." ifadesini kullandı.

Mirziyoyev, ayrıca ülkesinin en kısa zamanda Dünya Ticaret Örgütüne üye olmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Üç gün sürecek forum kapsamında Özbekistan'daki iş ve yatırım imkanları ve yatırım projeleriyle ilgili sunumlar yapılacak.