Son dakika haber... Taşköprü'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Son dakika haber... Taşköprü'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika gündem haberi: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Derekaraağaç Köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ile ilçelerden Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışması sürüyor.

Yangın söndürme uçağının da destek verdiği çalışmalara bölgedeki köylüler de katılıyor.

Son dakika haber... Taşköprü'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kastamonu, Taşköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 19:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Taşköprü'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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