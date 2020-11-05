Son dakika haber... Taşköprü'de denetim ekibine moral kahvaltısı - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında oluşturulan denetim ekibi moral kahvaltısında bir araya geldi.

Kaymakam Çağlar Partal ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal, kentteki bir restoranda denetim ekibiyle bir araya geldi.

Partal, burada yaptığı konuşmada, alınan önlemlerin uygulanması ve vatandaşların bilgilendirilmesi konusunda aktif rol alan ekiplere teşekkür ederek, bu zorlu sürecin hep birlikte atlatılacağını söyledi.