Son dakika haber! Taşova Belediyesi deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Taşova Belediyesine ait geri dönüşüm maddelerin muhafaza edildiği depoda çıkan yangın söndürüldü.

Doğu Mahallesi'nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğüne ait depoda muhafaza edilen kağıt, plastik ve cam şişeleri gibi geri dönüşüm maddelerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşçilerin fark ettiği yangın, aynı alanda bulunan Taşova Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Depoda bulunan geri dönüşüm malzemeleri, iş makineleriyle başka bir alana taşındı.