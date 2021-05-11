Son dakika haber... 'TATİLE GİDİYORUZ' DİYEREK HASTANEYE GETİRDİĞİ EŞİNE BÖBREĞİNİ VERDİ - Son Dakika

Son dakika haber... 'TATİLE GİDİYORUZ' DİYEREK HASTANEYE GETİRDİĞİ EŞİNE BÖBREĞİNİ VERDİ

11.05.2021 12:44

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'da, 9 yıldır böbrek yetmezliği hastası olan 23 yıllık eşi İpek Koca'yı (43) "tatile gidiyoruz" diyerek Bursa'ya getiren Emin Koca (45), daha önceden anlaştığı özel hastaneye getirdiği eşine, böbreğini bağışladı.

Muğla'da, 9 yıldır böbrek yetmezliği hastası olan 23 yıllık eşi İpek Koca'yı (43) "tatile gidiyoruz" diyerek Bursa'ya getiren Emin Koca (45), daha önceden anlaştığı özel hastaneye getirdiği eşine, böbreğini bağışladı. Emin Koca "Tatile geldiğimizi söyledim. Bursa'ya geldik, hastanenin önünde indik. Eşim bana oteli sorduğunda hastaneyi gösterdim" dedi. İpek Koca ise "Eşim bana sürpriz yaptı. Fedakarlığının anneler günü, Ramazan Bayramı sürecine denk gelmesi beni ayrıca mutlu etti" diye konuştu.

Datça ilçesinde yaşayan İpek Koca'ya 2013'te el ve ayaklarında uyuşukluk şikayetiyle gittiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde, böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Burada yaklaşık 6 yıl tedavisi süren Koca'nın hastalığı ilerleyince doktorlar kendisine böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Diyaliz tedavisi gören İpek Koca'nın durumu ile ilgili doktorlarla görüşen marangoz Emin Koca, eşine böbreğini bağışlama kararı aldı.

Kendisinin ve eşinin sağlık raporlarını Bursa'daki özel hastaneye gönderen Emin Koca, hastaneden nakil için olumlu yanıt alınca eşine Bursa'ya tatile gideceklerini söyledi. Çift, 29 Nisan'da kente geldi. Otele gideceklerini söyleyen Koca, eşi İpek'i özel hastaneye getirerek sürpriz yaptı. Cuma günü Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay ve ekibi tarafından yapılan operasyonun ardından İpek Koca eşinin böbreği ile hayata tutundu.

'TATİLE GİDİYORUZ DİYE ÇIKTIM AMA BAŞKA ŞEYLERLE KARŞILAŞTIM'

Tatil planları yaparken bir anda hayatının sürpriziyle karşılaştığını belirten İpek Koca, "6 yıl boyunca ilaçlarla idare ettim. Sonrasında böbrek işlem görmediği için diyalize girmek zorunda kaldım. 3 yıl boyunca da diyaliz tedavisi gördüm. Benim için zor bir süreçti. Eşim bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı. Son süreçte de böbreğinin birini bana verdi. Onun hakkını ödeyemem. İzmir'de tedavi gördüm ama olumlu sonuç alamadım. Doktorlar ameliyatı onayladı ama yapmadılar. Daha sonra koronavirüs sürecinde de ameliyat yapmadılar. Eşim bana sürpriz yaptı. Tatile gidiyoruz diye evden çıktık ama başka şeylerle karşılaştım. Bu da beni çok duygulandırdı. Çok mutlu oldum. Benim için sürpriz oldu. Kadir gecesi, anneler günü, Ramazan Bayramı sürecine denk gelmesi beni ayrıca mutlu etti" dedi.

'EŞİM BANA OTELİ SORDUĞUNDA HASTANEYİ GÖSTERDİM'

Emin Koca yaşadığı mutluluğun parayla ve malla ölçülemeyeceğini vurguladı. Bursa'dan organ nakli için olumlu yanıt aldıktan sonra eşine sürpriz yapmaya karar verdiğini söyleyen Emin Koca, "İlaçlarla, kontrollerle, İzmir'e gidip gelmekle 6 yılımız geçti. Daha sonra Bursa'ya gelme kararı aldık. Ameliyat için geldiğimizi söylemedim. Tatil yapacağını söyledim. Bursa'ya geldik, hastanenin önünde indik. Eşim bana oteli sorduğunda hastaneyi gösterdim. Hastaneye girdiğimizde hala inanmıyordu. Cuma günü ameliyata girdik. Sağ olsun doktorlar her ihtiyacımıza koşarak cevap verdi. Mutlu olduk. Bu mutluluk anlatılmaz, kelimelerle bunu anlatamam. Parayla, malla, mülkle ölçülemez bir şey. Mutluluk öyle bir şey ki, 10 trilyon paran olsa hiçbir değeri yok. Önce sağlığının yerinde olması lazım. Bizim için çok güzel bir mutluluk" diye konuştu.

'HEM ANNELER GÜNÜ, HEM DE BAYRAM HEDİYESİ GİBİ OLDU'

İpek Koca'nın 9 yıllık böbrek yetmezliği süreci yaşadığını hatırlatan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay, tek tedavi yönteminin böbrek nakli olduğunu belirtti. İpek ve Emin Koca çiftinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve başarılı ameliyat geçirdiklerini ifade eden Oktay, "Bize müracaat'TATİLE GİDİYORUZ' DİYEREK HASTANEYE GETİRDİĞİ EŞİNE BÖBREĞİNİ VERDİ

Muğla'da, 9 yıldır böbrek yetmezliği hastası olan 23 yıllık eşi İpek Koca'yı (43) "tatile gidiyoruz" diyerek Bursa'ya getiren Emin Koca (45), daha önceden anlaştığı özel hastaneye getirdiği eşine, böbreğini bağışladı. Emin Koca "Tatile geldiğimizi söyledim. Bursa'ya geldik, hastanenin önünde indik. Eşim bana oteli sorduğunda hastaneyi gösterdim" dedi. İpek Koca ise "Eşim bana sürpriz yaptı. Fedakarlığının anneler günü, Ramazan Bayramı sürecine denk gelmesi beni ayrıca mutlu etti" diye konuştu.

Datça ilçesinde yaşayan İpek Koca'ya 2013'te el ve ayaklarında uyuşukluk şikayetiyle gittiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde, böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Burada yaklaşık 6 yıl tedavisi süren Koca'nın hastalığı ilerleyince doktorlar kendisine böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Diyaliz tedavisi gören İpek Koca'nın durumu ile ilgili doktorlarla görüşen marangoz Emin Koca, eşine böbreğini bağışlama kararı aldı.

Kendisinin ve eşinin sağlık raporlarını Bursa'daki özel hastaneye gönderen Emin Koca, hastaneden nakil için olumlu yanıt alınca eşine Bursa'ya tatile gideceklerini söyledi. Çift, 29 Nisan'da kente geldi. Otele gideceklerini söyleyen Koca, eşi İpek'i özel hastaneye getirerek sürpriz yaptı. Cuma günü Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay ve ekibi tarafından yapılan operasyonun ardından İpek Koca eşinin böbreği ile hayata tutundu.

'TATİLE GİDİYORUZ DİYE ÇIKTIM AMA BAŞKA ŞEYLERLE KARŞILAŞTIM'

Tatil planları yaparken bir anda hayatının sürpriziyle karşılaştığını belirten İpek Koca, "6 yıl boyunca ilaçlarla idare ettim. Sonrasında böbrek işlem görmediği için diyalize girmek zorunda kaldım. 3 yıl boyunca da diyaliz tedavisi gördüm. Benim için zor bir süreçti. Eşim bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı. Son süreçte de böbreğinin birini bana verdi. Onun hakkını ödeyemem. İzmir'de tedavi gördüm ama olumlu sonuç alamadım. Doktorlar ameliyatı onayladı ama yapmadılar. Daha sonra koronavirüs sürecinde de ameliyat yapmadılar. Eşim bana sürpriz yaptı. Tatile gidiyoruz diye evden çıktık ama başka şeylerle karşılaştım. Bu da beni çok duygulandırdı. Çok mutlu oldum. Benim için sürpriz oldu. Kadir gecesi, anneler günü, Ramazan Bayramı sürecine denk gelmesi beni ayrıca mutlu etti" dedi.

'EŞİM BANA OTELİ SORDUĞUNDA HASTANEYİ GÖSTERDİM'

Emin Koca yaşadığı mutluluğun parayla ve malla ölçülemeyeceğini vurguladı. Bursa'dan organ nakli için olumlu yanıt aldıktan sonra eşine sürpriz yapmaya karar verdiğini söyleyen Emin Koca, "İlaçlarla, kontrollerle, İzmir'e gidip gelmekle 6 yılımız geçti. Daha sonra Bursa'ya gelme kararı aldık. Ameliyat için geldiğimizi söylemedim. Tatil yapacağını söyledim. Bursa'ya geldik, hastanenin önünde indik. Eşim bana oteli sorduğunda hastaneyi gösterdim. Hastaneye girdiğimizde hala inanmıyordu. Cuma günü ameliyata girdik. Sağ olsun doktorlar her ihtiyacımıza koşarak cevap verdi. Mutlu olduk. Bu mutluluk anlatılmaz, kelimelerle bunu anlatamam. Parayla, malla, mülkle ölçülemez bir şey. Mutluluk öyle bir şey ki, 10 trilyon paran olsa hiçbir değeri yok. Önce sağlığının yerinde olması lazım. Bizim için çok güzel bir mutluluk" diye konuştu.

'HEM ANNELER GÜNÜ, HEM DE BAYRAM HEDİYESİ GİBİ OLDU'

İpek Koca'nın 9 yıllık böbrek yetmezliği süreci yaşadığını hatırlatan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay, tek tedavi yönteminin böbrek nakli olduğunu belirtti. İpek ve Emin Koca çiftinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve başarılı ameliyat geçirdiklerini ifade eden Oktay, "Bize müracaatları oldu. Tetkikleri yapıldı. Birkaç gün önce eşinden böbrek nakli yapıldı. Durumu gayet iyi. Çarşamba günü de taburcu olacak. Hem anneler günü, hem de bayram hediyesi gibi oldu. Uluslararası istatistiklerde böbrek yetmezliği olan hastalar diyalize girdiğinde, 10 yılın sonunda hayatta kalma şansları yüzde 10-20 arasında. Büyük kısmı ilk 10 yılda yaşamlarını kaybediyorlar. Onun için böbrek nakli büyük bir tedavi yöntemi" dedi.

Son dakika haber... 'TATİLE GİDİYORUZ' DİYEREK HASTANEYE GETİRDİĞİ EŞİNE BÖBREĞİNİ VERDİ
Son dakika haber... 'TATİLE GİDİYORUZ' DİYEREK HASTANEYE GETİRDİĞİ EŞİNE BÖBREĞİNİ VERDİ
Son dakika haber... 'TATİLE GİDİYORUZ' DİYEREK HASTANEYE GETİRDİĞİ EŞİNE BÖBREĞİNİ VERDİ
Son dakika haber... 'TATİLE GİDİYORUZ' DİYEREK HASTANEYE GETİRDİĞİ EŞİNE BÖBREĞİNİ VERDİ

Ramazan Bayramı, İzmir, Muğla, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 'TATİLE GİDİYORUZ' DİYEREK HASTANEYE GETİRDİĞİ EŞİNE BÖBREĞİNİ VERDİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın 'Aşk' pozu, takipçilerini ikiye ayırdı Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın 'Aşk' pozu, takipçilerini ikiye ayırdı 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti! Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?

Son Dakika Haberleri
13:23 Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı
13:15 8 aylık hamile hemşire koronavirüs nedeniyle öldü, bebeği sezaryenle alındı
13:04 Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın 'Aşk' pozu, takipçilerini ikiye ayırdı
12:54 Kavga ettikleri güvenlik görevlisi 'Tekvandocu' çıktı!
12:44 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!
12:40 Türkiye ve Filistin omuz omuza!
12:25 Mescid-i Aksa'da kendilerini haklı göstermek isteyen işgalcilerin algı operasyonu görüntülendi
12:24 Türkiye'de kullanılan kredilerin yüzde 76'sı ticari kredi
11:36 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
11:27 O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı
Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı         
13:23
8 aylık hamile hemşire koronavirüs nedeniyle öldü, bebeği sezaryenle alındı 8 aylık hamile hemşire koronavirüs nedeniyle öldü, bebeği sezaryenle alındı         
13:16
Renkli hayatıyla tanınan Tuvana Türkay aslında kimdir? Renkli hayatıyla tanınan Tuvana Türkay aslında kimdir?         
12:49
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Mescid-i Aksa'da kendilerini haklı göstermek isteyen işgalcilerin algı operasyonu görüntülendi Mescid-i Aksa'da kendilerini haklı göstermek isteyen işgalcilerin algı operasyonu görüntülendi         
12:25
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı         
10:30
Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum         
09:59
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü         
09:46
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi         
07:40
Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular         
01:00
Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu         
22:35
İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı         
22:09
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı         
19:05
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 13:31:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... 'TATİLE GİDİYORUZ' DİYEREK HASTANEYE GETİRDİĞİ EŞİNE BÖBREĞİNİ VERDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement