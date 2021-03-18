Son dakika haberi! Tatlıses'e saldırı davasında karar - Son Dakika

Türkücü İbrahim Tatlıses'in ağır yaralandığı silahlı saldırıda, asistanı ve şoförüne de ateş edilmesine ilişkin yeniden görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Abdullah Uçmak'ın 30 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, diğer iki sanığa da ayrı ayrı 30 yıl hapis cezası verirken, bir sanık ise 7 yıl 3 ay 15 gün hapis ile cezalandırıldı.

Türkücü İbrahim Tatlıses'in Maslak'ta 14 Mart 2011 tarihinde 'İbo Show' programının çekimlerine katılmasının ardından asistanı Buket Çakıcı, şoförü Hakan Çalışkan ile içinde bulunduğu araç taranmıştı. Olaya ilişkin karara bağlanan dava, Yargıtay tarafından 4 sanık yönünden bozulmuştu. Dava dosyasının Yargıtay'dan dönmesinin ardından yeniden karar açıklandı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada sanıklardan Abdullah Uçmak hazır bulunurken, Ersin Altun tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşma salonuna bağlandı.

Duruşmada savunma yapan sanık Abdullah Uçmak müşteki avukatının haddini aşarak konuştuğunu söyleyerek, "Avukatlık sınırını aşarak terbiyesizlik etti. Siz müdahale etmediniz. Ben de sizin huzurunuzda müdahale etmek istemiyorum" dedi.

Müşteki avukatının, "Sen nasıl konuşuyorsun" diyerek Uçmak'a tepki göstermesi üzerine salonda gerginlik yaşandı. Uçmak, avukata "Sen kimsin lan" dedi. Bunun üzerine sanık Uçmak ve müşteki avukatları salondan çıkarıldı.

Ardından yeniden duruşma salonuna alınan Uçmak, savcının araştırmadan mütalaa hazırladığını öne sürdü.

Bilirkişi raporunun iyi incelenmesini isteyen sanık Uçmak "Asıl hedef Tatlıses'in başından çıkan merminin parçalarıyla diğer kişilerin yaralanmış olabileceği görüntülerde bellidir. Müştekilere karşı kasten işlenmiş hiçbir fiil yoktur. İsteseler ikisini de vururlardı. Bu kişileri öldürmek istemedikleri belli. Vurulduklarında sağ ve sol cama mermi geliyor. Şoförün bulunduğu veya başka yere mermi gelmiyor. Bu dosya başından beri berbat bir dosya. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Takdir mahkemenindir" dedi.

Uçmak'ın avukatları ise soruşturmanın FETÖ'cü polisler ve savcılar döneminde hazırlandığını belirterek, dosyada eksik ve yanlışlıklar olduğunu iddia etti. Uçmak'ın profesyonel bir katil olarak lanse edildiğini ifade eden sanık avukatı, beraat kararı verilmesini istedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun ve Yunus Ayık'ın, Tatlıses'in asistanı ve şoförünü "kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" etmeleri nedeniyle 30'ar yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanık Emin Birdal'ı ise "PKK terör örgütüne silah temin etme" suçundan 7 yıl 3,5 ay hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada 5 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Davaya ilişkin açıklanan ilk kararda Abdullah Uçmak'ın aralarında bulunduğu 12 sanığa 3 yıl ile 36 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları vermişti. Yargıtay, Uçmak'a "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", Tatlıses'e yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs", mağdur Ahmet Taşçı'ya yönelik "nitelikli tehdit" ve " Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından verilen hapis cezalarını onamıştı. Sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun, Yunus Ayık ve Emin Birdal'a, Tatlıses'in asistanı ve şoförüne yönelik eylemleri nedeniyle verilen hapis cezalarını ise az bulan Yargıtay bu yönden kararı bozmuştu.

(Melike İnal/İHA)