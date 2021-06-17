Son dakika haber... Tatvan'da aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil

Son Dakika! Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı

Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı