Son dakika haber... Tatvan'da aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada aracın çarptığı 73 yaşındaki zihinsel engelli Ali Piral hayatını kaybetti.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki Tatvan- Ahlat kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Piral'e, plakası öğrenilemeyen araç çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Piral'in cenazesi, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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