Son dakika haberi: Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül, son yolculuğuna uğurlandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi. Elazığ'da düzenlenen törenin ardından uçakla Amasya'ya gönderilen şehit Gül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Doğantepe köyündeki babaevine getirildi. Şehidin naaşı, burada helallik alınmasının ardından cenaze töreni için köy okulunun bahçesine götürüldü. Burada şehidin annesi Gülüzar, eşi Fadime, çocukları Caner (17) ve Ceren (13) Gül, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocagil, Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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