Son dakika haber! Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, gece 23.00 sıralarında Kültür Mahallesi Hastane Kavşağında meydana geldi. 01 EMS 84 Opel Astra model otomobilin ara sokaktan kavşağı dönmek isterken süratli bir şekilde gelen 56 BB 337 plakalı Fiat Fiorino model kapalı kasa kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın ardından kısa süreli olarak trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Kaza esnasında park halinde bulunan 42 BAM 44 plakalı Opel Panelvan kamyonet ve 13 AY 444 Volkswagen Passat model araçlarda da maddi hasar meydana getirdi.

Kazayla ilgili araştırma başlatıldığı bildirildi. - BİTLİS