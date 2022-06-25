Son dakika haber! Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı

25.06.2022 12:56
Son dakika haber! Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haber: Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, gece 23.00 sıralarında Kültür Mahallesi Hastane Kavşağında meydana geldi. 01 EMS 84 Opel Astra model otomobilin ara sokaktan kavşağı dönmek isterken süratli bir şekilde gelen 56 BB 337 plakalı Fiat Fiorino model kapalı kasa kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın ardından kısa süreli olarak trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Kaza esnasında park halinde bulunan 42 BAM 44 plakalı Opel Panelvan kamyonet ve 13 AY 444 Volkswagen Passat model araçlarda da maddi hasar meydana getirdi.

Kazayla ilgili araştırma başlatıldığı bildirildi. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Opel, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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