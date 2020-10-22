Son dakika haber: Tatvan'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu madde, silah ve bir miktar altın ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurarak, arama yaptı. Otomobilde, 305,2 gram toz esrar, 68,86 gram eroin, 42,28 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, 2 altın bilezik, altın zincir kolye ve 6 bin 640 TL ele geçirildi. Otomobil sürücüsü C.A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
- Kaynak: DHA
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