Son dakika haber: Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

27.02.2021 07:29
Son dakika haber: Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi çevre yolu tren garı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Altay idaresindeki 43 SS 235 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak orta aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin de yardımı ile araçtan çıkarılarak, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Son dakika haber: Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber: Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı, Kütahya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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