Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sanat Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. yönetimindeki 43 AAC 795 plakalı otomobil ile A.G. idaresindeki 43 HG 204 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.G. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA