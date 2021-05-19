Son dakika haber... Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberler: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Yeni Mahalle çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emet kavşağından Yeni Mahalle istikametine giden Mehmet Derin yönetimindeki 43 UY 904 plakalı otomobil ile sanayiden çevre yoluna çıkan Sedat Küçük idaresindeki 43 U 8640 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sedat Küçük yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı motosiklet sürücüsünün kopan parmağı arkadaşı tarafından bulunarak 112 Acil servis aracına yetiştirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KÜTAHYA

Son Dakika

Elon Musk kripto para piyasalarını salladı! Bitcoin yüzde 35'ten fazla değer kaybetti

Bakan Soylu'dan maket uçakla yapılan saldırı hakkında ilk açıklama: Herhangi bir zaiyat yoktur

ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz

Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı

Marco Reus'tan ilginç karar! EURO 2020'de olmama sebebi şaşkınlık yarattı

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu

Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler

Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler