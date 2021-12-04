Son dakika haber | Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Emet karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.F.O. idaresindeki 43 HV 707 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü A.F.O. yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

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