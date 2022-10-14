Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

14.10.2022 00:57
Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, N.K. idaresindeki 43 HF 244 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü N. K., araçta yolcu konumunda bulunan E.K.,F. K. ve M. Ç. yaralandı.

Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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