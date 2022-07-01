Kaza yerine kısa sürede gelen 112 Acil servis ve Tavşanlı Belediyesi İtfaiye kurtarma ekipleri olaya müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin K.'nin (47) idaresindeki 43 U 9165 plaka hafif ticari araç ile Kütahya- Balıkesir istikametinde giderken Sadettin K. (78) sevk ve idaresindeki 43 RD 154 plakalı otomobil Emet ışıklı kavşaktan Balıkesir- Kütahya istikametinden gelip sola dönmek isterken çarpışmaları ile trafik kazası meydana geldi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Tavşanlı otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.