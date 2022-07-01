Son dakika haber... Tavşanlı otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Tavşanlı otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

01.07.2022 13:05
Son dakika haber... Tavşanlı otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin K.'nin (47) idaresindeki 43 U 9165 plaka hafif ticari araç ile Kütahya- Balıkesir istikametinde giderken Sadettin K. (78) sevk ve idaresindeki 43 RD 154 plakalı otomobil Emet ışıklı kavşaktan Balıkesir- Kütahya istikametinden gelip sola dönmek isterken çarpışmaları ile trafik kazası meydana geldi.

Kaza yerine kısa sürede gelen 112 Acil servis ve Tavşanlı Belediyesi İtfaiye kurtarma ekipleri olaya müdahale etti.

Kazada araç sürücüsü Hüseyin K. ile 43 RD 154 plakalı otomobilde bulunan yolcu Ayşe K. (68) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

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Tavşanlı-Kütahya karayolunda trafik kazası: 2 yaralı Tavşanlı-Kütahya karayolunda trafik kazası: 2 yaralı Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Balıkesir, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Tavşanlı otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Tavşanlı otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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