Son dakika haber: Tayland Başbakanı Chan-o-cha muhabirlere dezenfektan sıktı - Son Dakika

Son dakika haber: Tayland Başbakanı Chan-o-cha muhabirlere dezenfektan sıktı
09.03.2021 15:33
Son dakika gündem haberi: Tayland Başbakanı Chan-o-cha muhabirlere dezenfektan sıktıTayland, (DHA)- Tayland Başbakanı Prayuth Chan-o-cha, haftalık düzenlenen basın toplantısı sonrası salondan ayrılmadan önce muhabirlere dezenfektan sıktı.
Tayland Başbakanı Chan-o-cha muhabirlere dezenfektan sıktı
Tayland, (DHA)- Tayland Başbakanı Prayuth Chan-o-cha, haftalık düzenlenen basın toplantısı sonrası salondan ayrılmadan önce muhabirlere dezenfektan sıktı.
Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden kişilere en katı cezanın uygulandığı ülkelerin başında gelen Tayland'da ilginç bir olay yaşandı.Tayland Başbakanı Prayuth Chan-o-cha, haftalık düzenlenen basın toplantısı sonrası çok tartışılacak bir herekete imza attı.Chan-o-cha, basın toplantısının ardından basın toplantısını takip eden ön sıradaki gazetecilere aniden dezenkeftan sıktı. Ne olduğunu anlayamayan gazetecilerin verdiği tepki ise an be an kameraya yansıdı.
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