Son dakika haber! Tayland Başbakanı Prayut, protestoculara karşı tedbirlerin artacağını söyledi - Son Dakika

Son dakika haber! Tayland Başbakanı Prayut, protestoculara karşı tedbirlerin artacağını söyledi

19.11.2020 17:15
Son dakika haber! Tayland Başbakanı Prayut, protestoculara karşı tedbirlerin artacağını söyledi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre KUALA Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, son dönemde başbakanlıktan istifası ve anayasal reform talepleriyle yapılan protestoların şiddete dönüşmesi üzerine, göstericilere karşı tedbirlerin artırılacağını açıkladı.

KUALA Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, son dönemde başbakanlıktan istifası ve anayasal reform talepleriyle yapılan protestoların şiddete dönüşmesi üzerine, göstericilere karşı tedbirlerin artırılacağını açıkladı.

Basına konuşan Başbakan Prayut, bu hafta parlamento binası önünde yapılan gösterilerde polise saldıran eylemcilere değinerek, "Durum daha iyiye gitmiyor ve şiddetin daha fazla artma riski mevcut." dedi.

Protestolardaki şiddet meselesi gündeme getirilmezse ülkenin zarar göreceğini belirten Prayut, "Hükümet bu konuda tedbirleri artıracak ve kanunları çiğneyen protestoculara karşı her türlü yasayı kullanacaktır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, hükümet karşıtı protestocular, bugün akşam saatlerinde başkent Bangkok'taki Ratchaprasong meydanında toplanarak gösterilerini sürdürdü.

Anayasal reform ve Başbakan Prayut'un istifasını isteyen sloganlar atan farklı gruplardan binlerce protestocu, polisin bu haftaki gösterilerde uyguladığı şiddeti kınayarak protesto özgürlüğü talebinde bulundu.

Protestocuların talepleri üzerine iktidar ve muhalefet partilerinin birlikte hazırladığı anayasal reform tasarıları, dünkü meclis oturumunda oylanmıştı.

7 tasarıdan 5'i oy çokluğuyla kabul edilirken, monarşi kanunlarının değişmesini öngören 2 tasarı reddedilmişti.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıkların katılımıyla devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişinin katılımıyla 2014'ten bu yana en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı. 29 Ekim'de Başbakan Prayut, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek, 2017'de yasalaşan ve genel seçimlerin ardından parlamentoda yapılan başbakanlık oylamasına, hükümetin atadığı senato üyelerinin katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Tayland, Bangkok, Hükümet, Reform, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tayland Başbakanı Prayut, protestoculara karşı tedbirlerin artacağını söyledi - Son Dakika


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