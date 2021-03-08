Son dakika haber! Tayland'da 18 demokrasi yanlısı aktivist isyan dahil 11 farklı suçtan yargılanacak - Son Dakika

Tayland'da hükümet karşıtı gösterilerde yer alan gözaltındaki 18 demokrasi yanlısı aktivistin isyan dahil 11 farklı suçtan yargılanacağı bildirildi.

Bangkok Post'un haberine göre, Başsavcı ofisi sözcü yardımcısı Prayuth Phetkhun, bugün ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkan aktivistler hakkındaki suçlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prayuth, 18 aktiviste toplanma yasağı ihlali, isyan, kargaşa çıkarmak, trafiği aksatmak, mülke zarar vermek, tarihi alanları tahrip etmek ve hoparlörle izinsiz konuşma yapmak gibi 11 farklı suçun yöneltildiğini kaydetti.

Ayrıca Prayuth, aktivistlerden 3'ünün monarşiye hakaret etmek suçundan da yargılanacağını bildirdi.

Kefaletle serbest bırakılma taleplerinin reddedilmesi durumunda aktivistler, tutuklu yargılanmaya devam edecek.

Taylandlı İnsan Hakları Avukatları Grubu'na göre, geçen yılki protestolarla ilgili 382 kişi hakim karşısına çıktı ve en az 60'ı monarşiye hakaret etmek suçundan yargılandı.

Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları verilebiliyor.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, 29 Ekim 2020'de protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.