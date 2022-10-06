Son dakika haber! Tayland'da çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk 30'dan fazla kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Tayland'da çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk 30'dan fazla kişi öldü

06.10.2022 11:10
Son dakika haber! Tayland'da çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk 30'dan fazla kişi öldü

Son dakika haber... Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lamphu bölgesinde bir çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, eski bir polis memuru olan saldırganın henüz yakalanamadığını söyledi.

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Kaynak: AA

Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tayland'da çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk 30'dan fazla kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Tayland'da çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk 30'dan fazla kişi öldü - Son Dakika
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