Polis yetkilileri, eski bir polis memuru olan saldırganın henüz yakalanamadığını söyledi.

Kaynak: AA

Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Tayland'da çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk 30'dan fazla kişi öldü - Son Dakika

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