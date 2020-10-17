Son dakika haber | Tayland'da hükümet karşıtı protestolar yasağa rağmen devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haber | Tayland'da hükümet karşıtı protestolar yasağa rağmen devam ediyor

17.10.2020 15:23
Son dakika haber | Tayland'da hükümet karşıtı protestolar yasağa rağmen devam ediyor, System.String[]

Son dakika haberler: Tayland'da anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir protestolar düzenleyen hükümet karşıtları, toplu gösterileri yasaklayan olağanüstü hal kararına rağmen, dördüncü gününde eylemlerini sürdürdü.

Tayland'da anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir protestolar düzenleyen hükümet karşıtları, toplu gösterileri yasaklayan olağanüstü hal kararına rağmen, dördüncü gününde eylemlerini sürdürdü.

Protestocular bugün de başkent Bangkok'un farklı bölgelerinde toplanarak hükümetin istifası için sloganlar attı, ordunun siyaset üzerindeki vesayeti ve monarşinin statüsüne ilişkin reform çağrılarını yineledi.

Protestocuların öğleden sonra sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla kentteki üç hızlı tren istasyonunda toplanmasının ardından tren seferleri durduruldu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda gençlerin öncülük ettiği protestocu grupların, istasyonların içinde bağlantı köprülerinde ve istasyon dışındaki kavşaklarda öbekler oluşturduğu görüldü.

Dün Bangkok merkezindeki Ratchaprasong Kavşağı'nda akşam saatlerinde toplanan binlerce eylemci, gösteri düzenlemişti. Polis ekipleri, uyarılara rağmen gösteriyi sonlandırmayan protestocuları dağıtmak için tazyikli su sıkmış, göstericilerle polis arasında yaşanan arbedede protestoculardan bazıları gözaltına alınmıştı.

Başbakan Prayut, dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, son iki aydır yapılan protestoların devam etmesi durumunda ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini açıklamıştı.

Tayland'da ükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçimlerinin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine, geçen yıl 14 Aralık'ta protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuz ayından itibaren geniş kalabalıklarla devam etmişti.

19 Eylül'de başkent Bangkok'ta 50 bin kişilik katılımla 2014'ten bu yana ülkedeki en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14 ve 15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet 15 Ekim'de, başkent Bangkok'ta olağanüstü hal ilan ederek, 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyen ve aynı gün Bangkok'ta sokaklara dökülen protestocular, gösterilere devam etmeyi planlıyor.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Olağanüstü Hal, Başbakan, Hükümet, Tayland, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tayland'da hükümet karşıtı protestolar yasağa rağmen devam ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi Yürek dayanmaz! Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlandı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni gaz müjdesini vermek için helikopterle Fatih sondaj gemisine iniş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni gaz müjdesini vermek için helikopterle Fatih sondaj gemisine iniş yaptı         
13:54
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi         
12:07
Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum!         
12:00
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz         
10:58
Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı         
10:49
Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş         
10:38
İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze         
09:11
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı         
01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 15:45:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Tayland'da hükümet karşıtı protestolar yasağa rağmen devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei