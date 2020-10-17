Tayland'da anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir protestolar düzenleyen hükümet karşıtları, toplu gösterileri yasaklayan olağanüstü hal kararına rağmen, dördüncü gününde eylemlerini sürdürdü.

Protestocular bugün de başkent Bangkok'un farklı bölgelerinde toplanarak hükümetin istifası için sloganlar attı, ordunun siyaset üzerindeki vesayeti ve monarşinin statüsüne ilişkin reform çağrılarını yineledi.

Protestocuların öğleden sonra sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla kentteki üç hızlı tren istasyonunda toplanmasının ardından tren seferleri durduruldu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda gençlerin öncülük ettiği protestocu grupların, istasyonların içinde bağlantı köprülerinde ve istasyon dışındaki kavşaklarda öbekler oluşturduğu görüldü.

Dün Bangkok merkezindeki Ratchaprasong Kavşağı'nda akşam saatlerinde toplanan binlerce eylemci, gösteri düzenlemişti. Polis ekipleri, uyarılara rağmen gösteriyi sonlandırmayan protestocuları dağıtmak için tazyikli su sıkmış, göstericilerle polis arasında yaşanan arbedede protestoculardan bazıları gözaltına alınmıştı.

Başbakan Prayut, dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, son iki aydır yapılan protestoların devam etmesi durumunda ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini açıklamıştı.

Tayland'da ükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçimlerinin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine, geçen yıl 14 Aralık'ta protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuz ayından itibaren geniş kalabalıklarla devam etmişti.

19 Eylül'de başkent Bangkok'ta 50 bin kişilik katılımla 2014'ten bu yana ülkedeki en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14 ve 15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet 15 Ekim'de, başkent Bangkok'ta olağanüstü hal ilan ederek, 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyen ve aynı gün Bangkok'ta sokaklara dökülen protestocular, gösterilere devam etmeyi planlıyor.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.