Son dakika haber! Tayland'da petrol tankerindeki patlamada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Tayland'da petrol tankerindeki patlamada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

28.03.2022 10:09
Son dakika haber! Tayland'da petrol tankerindeki patlamada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Tayland'da bir petrol tankerinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Tayland'da bir petrol tankerinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Bangkok Post'taki habere göre, yetkililer, Phra Samut Chedi bölgesinde Çao Phraya Nehri'nde başkent Bangkok'a gitmekte olan petrol tankerinde patlama meydana geldiğini ve daha sonra yangın çıktığını bildirdi.

Patlamada bir kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Tankerdeki yangının söndürüldüğünü ifade eden yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

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Tayland, Bangkok, Patlama, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tayland'da petrol tankerindeki patlamada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Tayland'da petrol tankerindeki patlamada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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