Son dakika haber... Tayland'daki çocuk bakımevi saldırısında can kaybı 38'e yükseldi

Tayland'ın Nong Bua Lamphu eyaletindeki bir çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Tayland'ın Nong Bua Lamphu eyaletinde bulunan bir çocuk bakımevine düzenlenen saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırıda 22'si çocuk olmak üzere toplam 38 kişinin hayatını kaybettiği, 8'i ağır 12 kişinin de yaralandığı belirtildi. Eski polis olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Panya Kamrab isimli saldırganın, sabah saatlerinde uyuşturucu kullanımı ile ilgili duruşmasının olduğu öğrenildi.

Kendi çocuğunun kayıtlı olduğu bakımevine saldırdı

Saldırının gerçekleştiği çocuk bakımevinde, saldırganın çocuğunun da kayıtlı olduğu fakat olay esnasında çocuğun bakımevinde bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili açıklama yapan polis Jidapa Boonsom, olay sırasında bakımevinde öğle yemeği sebebiyle 4 veya 5 kişinin bulunduğunu ve çocukların uyku saati olduğunu belirtti. Boonsom, saldırganın önce aralarında 8 aylık hamile olduğu öğrenilen bir öğretmen ile beraber diğer çalışanlara daha sonra ise çocukların uyuduğu bölüme girerek etrafa ateş ettiğini söyledi.

Aileler sinir krizi geçirdi

Saldırı sonrası olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cansız bedenlerin bakımevinden çıkarıldığı anlarda, bazı veliler sinir krizi geçirdi. Öte yandan, ülkede büyük yankı bulan saldırı sonrası Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha olayla ilgili acil soruşturma emri verdi. Chan-o-cha sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayı şok edici olarak değerlendirirken, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı gönderdi. Chan-o-cha'nın yarın bakımevini ziyaret etmesi bekleniyor. Ayrıca Tayland Adalet Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, cenaze masrafları ve destek amaçlı 110 bin Tayland bahtı (yaklaşık 55 bin TL) finansal destekte bulunacaklarını açıkladı.

Uyuşturucu nedeniyle kovuldu

Saldırgan Khamrab'ın polislik yaptığı dönemde gelen bir şikayet üzerine uyuşturucu kullandığı ve bu sebeple Ocak ayından bu yana polislik görevinden men edildiği tespit edildi. Kamrab'ın o dönemden bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı, daha önce de uyuşturucu kullanımı sonrası eşi, komşuları ve yakınlarıyla problemleri olduğu öğrenildi. Saldırganın yakınlarından edinilen bilgiye göre, 2012'de Tayland Polis Akademisine katılan Kamrab'ın henüz lise yıllarından bu yana uyuşturucu problemi yaşadığı öğrenildi. Sicili oldukça kabarık olan Kamrab'ın polislikten uzaklaştırılmış olmasına rağmen silah bulunduruyor olması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Kaçarken ateş açmaya devam etti

Olay yerinden kaçtığı sırada da etrafa ateş açmaya devam eden saldırganın, bakımevi dışında da can kaybına neden olduğu tahmin ediliyor. Kamrab için polis tarafından acil yakalama emri çıkarılmış ve bölgede kısa süreli panik yaşanmıştı. Daha sonra Kamrab'ın evini basan polis, saldırganın eşi ve çocuğuyla beraber kendisini de öldürdüğünü tespit etmişti. Saldırganın intihar etmeden önce olay yerine geldiği aracı da yaktığı belirlenmişti. - BANGKOK