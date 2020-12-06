Tayland'ın güneyinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.

Ülke basınındaki habere göre, Doğal Felaket Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Tayland'ın güneyindeki 7 eyaletin geçen ayın sonundan bu yana muson yağmurlarının etkisi altında olduğu bildirildi.

Açıklamada, Nakhon Si Thammarat kentinde 8 cesedin daha bulunmasıyla ölü sayısının 13'e yükseldiği kaydedildi.

Şiddetli yağış ve seller nedeniyle 3 bine yakın köydeki 320 binden fazla evin zarar gördüğü ifade edildi.