Son dakika haber | Tayland parlamentosu, hükümet karşıtı protestolar için "özel oturum" düzenleyecek - Son Dakika

Son dakika haber | Tayland parlamentosu, hükümet karşıtı protestolar için "özel oturum" düzenleyecek

20.10.2020 16:17
Son dakika haber | Tayland parlamentosu, hükümet karşıtı protestolar için

Gelen son dakika haberine göre KUALA Tayland parlamentosunun, ülkede son günlerde anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası talebiyle yürütülen kitlesel protestoları tartışmak üzere "özel oturum" düzenleyeceği bildirildi.

KUALA Tayland parlamentosunun, ülkede son günlerde anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası talebiyle yürütülen kitlesel protestoları tartışmak üzere "özel oturum" düzenleyeceği bildirildi.

Tayland basınındaki haberlere göre, hükümet bugünkü kabine toplantısında, protestocuların taleplerinin müzakere edilip çözüme bağlanması için Meclis Başkanı Chuan Leekpai'nin sunduğu özel oturum teklifini kabul etti.

Muhalefet partilerinin de destek verdiği özel oturumun 26 ve 27 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

Başbakan Prayut, 16 Ekim'deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, protestoların devam etmesi durumunda ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini açıklamıştı.

Başkent Bangkok'taki hükümet karşıtı protestolar, toplu gösterileri yasaklayan olağanüstü hal kararına rağmen devam etti.

Binlerce gösterici, akşam saatlerinden itibaren The Bangkae alışveriş merkezinin önündeki Phet Kasem Caddesi'ni kapatarak reform ve Başbakan Prayut'un istifası çağrılarını sürdürdü.

Tayland'da hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçimlerinin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklarla devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişilik katılımla 2014'ten bu yana ülkedeki en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14 ve 15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyen ve aynı gün Bangkok'ta sokaklara dökülen protestocular, gösterilere her gün devam etmeyi planlıyor.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Başbakan, Hükümet, Tayland, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tayland parlamentosu, hükümet karşıtı protestolar için 'özel oturum' düzenleyecek - Son Dakika

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