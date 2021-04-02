Son dakika haber: Tayvan'da tren raydan çıktı: 36 ölü, 72 yaralı
02.04.2021 09:35
Edinilen son dakika haberine göre Tayvan'da 350 yolcuyu taşıyan tren raydan çıktı.
Tayvan'da 350 yolcuyu taşıyan tren raydan çıktı.Kazada ilk belirlemelere göre 36 kişi hayatını kaybederken, 72 kişi de yaralandı.
Tayvan'da can pazarı yaşandı. Ülkenin doğusundaki Toroko Gorge bölgesinde, 350 yolcuyu taşıyan trenin raydan çıktığı ve iki vagonunun devrildiği belirtildi. Tayvan Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazada en az 36 kişinin hayatını kaybettiği, 72 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken,yetkililer 60 kişinin kurtarıldığını ifade etti. Yetkililer can kaybının artmasından endişe duyuyor.
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