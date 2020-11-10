Son dakika haber: TBESF, lig faaliyetlerini 2021 Ocak ayı sonuna kadar erteledi - Son Dakika

Son dakika haber: TBESF, lig faaliyetlerini 2021 Ocak ayı sonuna kadar erteledi

10.11.2020 10:03
Son dakika haber: TBESF, lig faaliyetlerini 2021 Ocak ayı sonuna kadar erteledi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm lig organizasyonlarının 2021 Ocak ayı sonunda tekrar değerlendirmek üzere ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm lig organizasyonlarının 2021 Ocak ayı sonunda tekrar değerlendirmek üzere ertelendiğini açıkladı.

TBESF'den yapılan açıklamada, lig müsabakalarının oynatılabilmesi için uzun süredir çaba içinde olunduğu ancak dünya genelinde salgının olumsuz etkilerinin tüm hızıyla sürdüğü belirtilerek, "Salgının seyrinin ülkemizde de aynı şekilde seyretmesi ve vaka sayılarının her geçen gün artması nedeniyle ciddi tereddütler oluşmuştur. Kulüplerimizle yaptığımız değerlendirme toplantılarının ardından lig müsabakalarının etaplı turnuvalar şeklinde oynanma önerisi çok sayıda sporcu, idari, teknik ekip ve diğer görevlilerin bir araya gelecek olması nedeniyle daha da riskli bulunmuştur." denildi.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun sürekli yapmış olduğu ikazlar, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sporcu sağlığını ön planda tutarak yapmış olduğu uyarıları da dikkate alan yönetim kurulumuz; ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybol tüm lig organizasyonlarını 2021 Ocak ayı sonunda tekrar değerlendirmek üzere ertelemiştir. Halen birçok arkadaşımızın tedavi ve gözlem altında olduğu bu süreçte insan sağlığını her şeyin üstünde gören ve değerlendiren federasyonumuzun bu kararının camiamız için hayırlı olmasını temenni eder, sağlıklı günler dileriz."

Bedensel Engelliler, Spor Federasyonu, Türkiye, Ocak, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber: TBESF, lig faaliyetlerini 2021 Ocak ayı sonuna kadar erteledi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Birkaç gün içinde tamamını kaybedecektik Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve poyraz geliyor Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu? Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın ABD Adalet Bakanlığı seçimlere ilişkin yolsuzluk iddialarını soruşturacak Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi
İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli yeniden Fiorentina'da İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli yeniden Fiorentina'da         
10:01
Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı         
09:34
Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı         
09:11
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı 300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı         
07:47
Dağlık Karabağ zaferi sonrası ulusa seslenen Aliyev: Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir, onları iti kovar gibi kovduk Dağlık Karabağ zaferi sonrası ulusa seslenen Aliyev: Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir, onları iti kovar gibi kovduk         
05:29
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir? İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir?         
00:30
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz         
23:56
Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti         
23:48
Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak         
23:08
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin genç oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin genç oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:03
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 10:11:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: TBESF, lig faaliyetlerini 2021 Ocak ayı sonuna kadar erteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei