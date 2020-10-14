Son dakika haber: TBL'de koronavirüs ertelemesi - Son Dakika

Son dakika haber: TBL'de koronavirüs ertelemesi

14.10.2020 12:05
Son dakika haber: TBL'de koronavirüs ertelemesi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) 17 Ekim Cumartesi günü başlayacak yeni sezonun ilk haftasında Ankara'da Mamak Belediyespor'a konuk olacak Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in maçı rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından ertelendi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) 17 Ekim Cumartesi günü başlayacak yeni sezonun ilk haftasında Ankara'da Mamak Belediyespor'a konuk olacak Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in maçı rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından ertelendi. Mamak Belediyespor'a yapılan testlerde 10 oyuncuda koronavirüse rastlandığı öğrenildi. TBF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan protokole göre bir takımda 6 oyuncudan fazla koronavirüs vakası görülürse o takımın maçı erteleniyor. Maç ileri bir tarihte oynanacak. Merkezefendi, ligde ilk maçını 23 Ekim'de evinde Budo Gemlik'le yapacak.

HATAY'A 2020 FİDAN

Hatay'da meydana gelen yangında zarar gören ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için Ege'deki basketbol kulüpleri kampanya başlattı. "Sen de var mısın" etiketi altında Akhisar Belediye Basketbol'un 2019 fidan bağışlayarak başlattığı kampanyaya Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 2020, Petkimspor 3535 fidanla katıldı. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Asbaşkanı Veli Tefenlili, "Hatay'daki yangın yüreklerimizi sızlattı. Doğanın yeniden yeşile kavuşması için Hatay'a Denizli yılı olan 2020 bin fidan bağışında bulunuyoruz" dedi.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: TBL'de koronavirüs ertelemesi - Son Dakika Spor

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