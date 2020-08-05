Son dakika haber! TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı töreninde konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haber! TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı töreninde konuştu: (2)

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pozantı Kongresi ve bir bu¨tu¨n olarak Milli Mu¨cadele, milletimizin tam istiklal, tam bagˆımsızlık iradesinin, hu¨rriyet sevdasının şartlar ne kadar gu¨ç ve agˆır olursa olsun geçerliligˆini korudugˆunu ispat etmektedir.

Son dakika haber! TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı töreninde konuştu: (2), System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pozantı Kongresi ve bir bu¨tu¨n olarak Milli Mu¨cadele, milletimizin tam istiklal, tam bagˆımsızlık iradesinin, hu¨rriyet sevdasının şartlar ne kadar gu¨ç ve agˆır olursa olsun geçerliligˆini korudugˆunu ispat etmektedir." dedi.

Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana Valisi Süleyman Elban'ın da katıldığı törende yaptığı konuşmada, Milli Mücadele ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinin en önemli adımlarından ve çok incelikle düşünülmüş stratejik hamlelerinden birine ev sahipliği yapan Pozantı'da, tam 100 yıl sonra aynı gün tekrar toplandıklarını söyledi.

Pozantı Kongresi'nin 100. yıl dönümünde, Milli Mücadele'nin aziz kahramanlarını ve gazilerini, şehitlerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Pozantı Kongresi'nin ebediyete intikal eden mensuplarını rahmetle ve minnetle anan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerinde yaşadığımız toprakların vatanımız olarak devamını mümkün kılan, onların azmi, gayretleri, mücadelesi ve fedakarlıklarıdır. Ruhları şad olsun. Malumunuz, içinde bulunduğumuz bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü. Gazi Meclisimizin Başkanı olmak, bizatihi başlı başına en büyük iftihar vesilelerinden biridir. Açılışının 100. yılında, çok anlamlı bir tarihte, Meclisimizin Başkanı olmak ise benim için ayrıca çok kıymetli ve ilave bir iftihar sebebidir. Bunun için Cenabıhakk'a ne kadar şükretsem azdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı, tarihimizdeki bir çok önemli ve büyük olayın 100. yıl dönümü aynı zamanda. İşte bugün burada, bunların en önemlilerinden biri için, Pozantı Kongresi'nin 100. yıl dönümü için bir aradayız."

Pozantı'nın, Çukurova ve Suriye bo¨lgesinin hakimiyeti ile Ankara'nın ve Milli Mücadele'nin gelecegˆi açısından stratejik bir mevkide yer aldığını ifade eden Şentop, Anadolu demir yolunun sona erdigˆi noktada yer aldıgˆı için de aynı zamanda o¨nemli bir sevkiyat merkezi durumunda olduğu dile getirdi.

Şentop, bu stratejik konumu sebebiyle, Birinci Du¨nya Savaşı sırasında Irak, Suriye cephelerindeki askerin ihtiyaçlarını Pozantı'dan sevk edilen malzemelerle karşılandığını anlattı.

Pozantı'nın stratejik o¨nemini iyi bilen Mustafa Kemal Paşa'nın, Fransızların kısmen işgal ettigˆi bo¨lgedeki cepheyi du¨zenlemek maksadıyla Pozantı'da bir kongre toplanmasını desteklediğini anımsatan Şentop, kongreye ilişkin bilgiler verdi.

Pozantı Kongresi'nin, esasen Milli Mu¨cadele'nin gu¨ney cephesinin oluşturuldugˆu, tarihin askeri, idari ve siyasi bakımdan çok o¨nemli bir do¨nu¨m noktası olduğunu vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle tamamlandı:

"Tarihi olaylar, olanı biteni anmak, bir heyecanı tekrar yaşamak için degˆil bugu¨ne bir anlam taşımak, bugu¨nu¨ o¨nceki olayların ışıgˆında degˆerlendirmek için, yani anlamak için anılır. Pozantı Kongresi ve bir bu¨tu¨n olarak Milli Mu¨cadele, milletimizin tam istiklal, tam bagˆımsızlık iradesinin, hu¨rriyet sevdasının şartlar ne kadar gu¨ç ve agˆır olursa olsun geçerliligˆini korudugˆunu ispat etmektedir. Pozantı nutkunda, TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa bunu ifade eder, 'Peygamber'in esaret tanımayan dindar ümmetinin cihat ordularına öncü olmak şerefiyle mübahi bulunan siz aziz Adanalı dindaşlarımız' der. Adanalılar, esaret tanımamakla, cihat ordularına öncü olmakla övünürler. Bütün bir vatan sathı böyledir. İstiklal savaşını kazandıran işte bu azim, bu kararlılıktır."

Öte yandan, törende konuşmalardan önce Kaymakam Muammer Sarıdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Çay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla istasyonda devam eden törende, Atatürk'ün buharlı kara trenle Adana'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı.

(Bitti)

Mustafa Şentop, Pozantı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:13

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı töreninde konuştu: (2) - Son Dakika
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