Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Etsin Tatar'ı tebrik etti.

Şentop, Tatar'ı tebrik etti. Şentop, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucuna göre KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)