Üye Girişi
Son dakika gündem: TBMM Başkanı Şentop: Parlamenterleri kandırarak karar çıkarmaya çalışıyorlar (2) - Son Dakika

Son dakika gündem: TBMM Başkanı Şentop: Parlamenterleri kandırarak karar çıkarmaya çalışıyorlar (2)

21.09.2021 15:18
Son dakika gündem: TBMM Başkanı Şentop: Parlamenterleri kandırarak karar çıkarmaya çalışıyorlar (2), System.String[]

Son dakika haberlerine göre GRANADA ULU CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİTBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya ziyareti kapsamında, Granada Ulu Camii'ni ziyaret ederek Müslüman temsilciler ile görüştü.

GRANADA ULU CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya ziyareti kapsamında, Granada Ulu Camii'ni ziyaret ederek Müslüman temsilciler ile görüştü. Ulu Camii Vakfı Başkanı Umar Del Pozo'dan cami hakkında bilgi alan Meclis Başkanı Şentop, Muhammed Esed'in kabrini ve El Hamra Sarayı'nı da ziyaret etti. Şentop, Granada'nın İslam medeniyetinin tarihinde önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Özellikle sanat, kültür ve ilim bakımından çok önemli bir merkez. Kurtuba'da mesela İbn-i Rüşt'ün heykeli var" dedi.

Kültür ve medeniyetlerin birbirlerini tamamlayan, birbirlerine katkıda bulunan unsur olduğunu kaydeden Şentop, "Bunları yok saymak çok yanlış. Bazı batılı bilim adamlarının, tarihçilerin yaklaşımlarında İslam kültür ve medeniyetinin ilim ve felsefeye katkılarını yok sayan ve doğrudan güya kendilerini eski Yunan filozoflarına bağlayan yaklaşımlar var. Tabi bunlar tarihi gerçekleri örtmeye çalışan yaklaşımlar ama bu mümkün değil" diye konuştu.'ÖNEMLİ MÜSLÜMAN NÜFUSU AVRUPA'DA YAŞIYOR'İspanya ve Türkiye arasında, daha önce İspanya Başbakanı Zapatero ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Medeniyetler İttifakı' projesinin çok önemli olduğunu söyleyen Şentop, "Avrupa'da biraz göç baskısıyla da ortaya çıkan bir yabancı düşmanlığı, belki bunun daha somut hali İslamofobi toplumsal hayatta ciddi bir tedirginlik doğurur. Artık küreselleşen dünyada sadece paranın ve üretilen materyallerin, eşyanın serbest dolaşımı değil insanların ve insanlarla beraber kültürlerin, inançların serbest dolaşımı söz konusu. Böyle bir dünyada İslam düşmanlığının hiç kimseye faydası olmadığı gibi toplumsal huzuru ve barışı bozacak bir husus olduğunu ifade etmek isterim. İslam, uzun yıllar, yüzyıllarca Avrupa'nın bir parçasıdır. Hem doğuda hem batıdan hala çok önemli bir Müslüman nüfusu Avrupa'da yaşıyor" dedi.'FARKLI KÜLTÜRLER BİR ARADA YAŞADILAR'Meclis Başkanı Şentop, Avrupa'da 20'nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren farklı kültürlerin bir arada yaşadığını belirterek, "Bu bakımdan Avrupa'daki paradigmanın farklı inanç ve kültürlere yaklaşımının test edildiği bir dönemdeyiz. Halbuki bizim coğrafyamızda Osmanlı döneminde tarihte çok farklı inanç grupları, farklı kültürler bir arada yaşadılar. Aynı toplum içinde yaşadılar, komşu olarak yaşadılar. Bunları yaşatan bir kültür ve medeniyetin, farklı inanç guruplarını bir arada yaşatan bir medeniyetin çocukları olarak biz bunu biraz daha garip karşılıyoruz. Bir arada yaşamayı hepimiz öğrenmeliyiz" diye konuştu.

El Hamra Sarayı'nı ilk gördüğünde neler hissettiğinin sorulması üzerine Şentop, "Tabi bu tarihi bir mesele şüphesiz. Hisler, duygular belki ifade edilebilir; ama tarihin işleyişi de böyle bir şey. Kuran-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak, 'Günleri insanlar arasında döndürürüz' diyor. Zaman zaman bazı grupların, kültürlerin öne çıktığı, görünür olduğu bazılarının arka plana düştüğü daha sonra bazılarının öne çıktığı başkalarının arka plana düştüğü dönemlerdir. Tabi insanlar olarak şüphesiz bu birikimi dikkate almak, değerlendirmek ve ondan istifade etmek durumundayız" dedi.

Son dakika gündem: TBMM Başkanı Şentop: Parlamenterleri kandırarak karar çıkarmaya çalışıyorlar (2)

Mustafa Şentop, Müslüman, Granada, İspanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: TBMM Başkanı Şentop: Parlamenterleri kandırarak karar çıkarmaya çalışıyorlar (2) - Son Dakika


Son Dakika

Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor 16:12 Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, TEKNOFEST'in gözdesi oldu 16:07 Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, TEKNOFEST'in gözdesi oldu Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir 15:46 Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir
Sedat Peker hakkında 15:36 Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor 15:29 F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti 15:22 Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti
Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu 15:18 Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı 14:39 İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

Son Dakika Haberleri
16:11 Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor
16:10 Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı
16:07 Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, TEKNOFEST'in gözdesi oldu
15:48 PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı
15:45 Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir
15:36 Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi
15:28 F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor
15:17 Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor
14:50 Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı
TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi         
16:12
Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı         
16:10
PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı         
15:48
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor         
15:33
KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor         
15:28
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor         
14:53
Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü         
14:30
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi         
14:00
İlk AR teknolojisi kullanılan tekno sporu HADO'nun Avrupa Şampiyonası finali İsfanbul'da yapılacak İlk AR teknolojisi kullanılan tekno sporu HADO'nun Avrupa Şampiyonası finali İsfanbul'da yapılacak         
13:32
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 16:22:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: TBMM Başkanı Şentop: Parlamenterleri kandırarak karar çıkarmaya çalışıyorlar (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement