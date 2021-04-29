Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için başsağlığı diledi - Son Dakika

Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için başsağlığı diledi

Gelen son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için başsağlığı dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için başsağlığı dileğinde bulundu. Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen alçak saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'ye Allah'tan rahmet, yaralanan iki askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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