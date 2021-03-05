TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Dmytro Razumov'a, Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan askerler için yayımladığı taziye mesajı dolayısıyla teşekkür etti.

Şentop, Twitter hesabından, Razumov'un taziye mesajına cevaben "Değerli mevkidaşım, bu üzüntülü günümüzde bizlerin yanında olduğunuz ve acımızı paylaştığınız için teşekkür ederiz." ifadesini paylaştı.