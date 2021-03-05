Son dakika haber | TBMM Başkanı Şentop'tan, şehit askerler için taziye mesajı yayımlayan Ukrayna Meclis Başkanı Razumov'a teşekkür
05.03.2021 12:31
Gelen son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Dmytro Razumov'a, Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan askerler için yayımladığı taziye mesajı dolayısıyla teşekkür etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Dmytro Razumov'a, Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan askerler için yayımladığı taziye mesajı dolayısıyla teşekkür etti.
Şentop, Twitter hesabından, Razumov'un taziye mesajına cevaben "Değerli mevkidaşım, bu üzüntülü günümüzde bizlerin yanında olduğunuz ve acımızı paylaştığınız için teşekkür ederiz." ifadesini paylaştı.
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