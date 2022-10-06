Son dakika haber | TBMM'de İyi Parti'nin Polis İntiharlarıyla İlgili Araştırma Önergesi Reddedildi. - Son Dakika
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Son dakika haber | TBMM'de İyi Parti'nin Polis İntiharlarıyla İlgili Araştırma Önergesi Reddedildi.

06.10.2022 17:20

Son dakika gündem haberine göre TBMM Genel Kurulu’nda, İYİ Parti’nin polis intiharlarının araştırılması için verdiği araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Emniyet Teşkilatı binlerce tweet atıyor, Süleyman Soylu polis intiharlarıyla ilgili tek kelime etmiyor. Bir İçişleri Bakanı teşkilatında 2 gün içerisinde 5 polis intihar edecek sesini çıkartmayacak, ‘Alişanla Gülümse’ diye sabah programına gidecek. Polis gülümsemiyor. Polis çile çekiyor, polis zor durumda” dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin polis intiharlarının araştırılması için verdiği araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Emniyet Teşkilatı binlerce tweet atıyor, Süleyman Soylu polis intiharlarıyla ilgili tek kelime etmiyor. Bir İçişleri Bakanı teşkilatında 2 gün içerisinde 5 polis intihar edecek sesini çıkartmayacak, 'Alişanla Gülümse' diye sabah programına gidecek. Polis gülümsemiyor. Polis çile çekiyor, polis zor durumda" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin "Polisleri intihara sürükleyen mevcut sorunların tespit edilerek bütün şeffaflığıyla ortaya çıkarılması, polis intiharlarını önlenmesine yönelik çözüm yöntemlerinin ortak akıl çerçevesinde geliştirilerek, insani çalışma standardı çerçevesinde polislerin çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik politikaların belirlenmesi amacıyla" verdiği araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi ele alındı. Öneri, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Grup önerisi üzerinde söz alan önerge sahiplerinden İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu şunları söyledi:

"SON 20 YILDA 1000'DEN FAZLA POLİSİMİZ YAŞAMINA SON VERMİŞTİR"

"Son 20 yılda 1000'den fazla polisimiz yaşamına son vermiştir. Sadece son 2 yılda 139 polisimiz intihar etmiştir. Toplumumuzda intihar oranı yüzde 4,1 iken, Türkiye'de polisler arasında intihar oranı yüzde 17'dir. Bazı batı ülkelerinde polis intihar oranları İngiltere'de yüz binde 9,5, Fransa'da yüz binde 14'tür. Görüldüğü gibi polis intihar oranları hem ülkemiz ortalamasının üzerinde hem de bazı batılı ülkelerini geçecek kadar fazladır.

"İNTİHAR EDEN POLİSLERİMİZİN GERİDE BIRAKTIĞI NOTLAR YAŞADIKLARI SORUNLARI GAYET NET BİR BİÇİÖDE AÇIKLAMAKTADIR"

Polislik mesleğinin kendisinden kaynaklanan sorunları adil olmayan tutumlar, ekonomik sıkıntılar, mobbing, yıllık ve idari izinleri kullanmaktaki sorunları, emniyet teşkilatındaki liyakatten uzak atamalar bu tahribatı artırmaktadır. İntihar eden polislerimizin geride bıraktığı notlar yaşadıkları sorunları gayet net bir biçimde açıklamaktadır. Bunlardan birisi: 'Adalete olan inancım kalmadı. Başka çıkış yolu bırakmadılar. Mesleğimi sevmekten ve çok çalışmaktan başka bir suçum yok. Delilsiz, suç istidatsız bir dosya uydurarak beni koruma büroya gönderdiler. Suçsuzum dedim inceleyin, soruşturma yapın dedim beni dinlemediler. Dosyanın kapağını bile açmadan yıllarca zulmettiler. Ölümüm hiçbir şeyi değiştirmeyecek bende biliyorum ama şerefli bir Türk polisiyim. Onurumun, şerefimin kendi müdürlerimin ve komiserlerim tarafından artık ayaklar altına alınmasını kaldıramıyorum' şeklindedir.

"POLİS İNTİHARLARINI SİYASET ÜSTÜ TUTUP HER YÖNÜYLE ARAŞTIRMALIYIZ"

Bunlar polis intiharları altındaki gerçek nedenleri gözler önüne sermek bakımından önemli notlar ve delillerdir. Bir mobbing, bir adaletsizlik insanoğlu tarafından bundan daha veciz dile getirilemez. Zor şartlar altında gecesini gündüzüne katıp çalışan polislerimizin yaşamış oldukları sıkıntıların ve sorunların farkındayız. Polis intiharlarını siyaset üstü tutup her yönüyle araştırmalıyız. Polis intiharlarını ruhsal hastalıklara bağlamak kolaycılığına kaçmayıp polislerimizin intihar vakalarının neden son bulmadığını ve bu intiharların sebeplerinin neler olduğunu ortaya çıkarmalıyız. Hiç vakit kaybetmeden polislerin intihar etmelerine neden olan sıkıntıların ortadan kaldırılması için gerekli adımları belirleyip derhal yerine getirmeliyiz."

Grup önerisi üzerinde konuşan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da şunları söyledi:

"POLİS İNTİHARLARI ARAŞTIRILSIN DEDİK AKP, MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ"

"Herhalde tüm meslek grupları içinde en çok intihar eden meslek grubu polislik mesleği. Bizim tuttuğumuz istatistiğe göre 2021'de 108 polis memuru intihar etti. 2021 yılında CHP Grubu olarak Meclis araştırması verdik 'polis intiharları araştırılsın' dedik. 2022 yılı haziran ayında Meclis araştırması verdik yine Genel Kurul'a indirdik, 'polis intiharları araştırılsın' dedik AKP, MHP oylarıyla reddedildi.

"ARKALARINDA MEKTUP BIRAKIYORLAR, POLİS İNTİHARLARININ SORUMLUSU SİZSİNİZ"

Her iki konuşmamda da 'Eğer Meclis araştırma önergesini reddederseniz bundan sonra her polisin intiharından siz sorumlusunuz' dedim. Siz sorumlusunuz, polis intiharlarının araştırılmasını istemiyor musunuz? Arkalarında mektup bırakıyorlar, polis intiharlarının sorumlusu sizsiniz. O, polis intiharları, intihar değil, cinayet. Siz hastanın hastalığını biliyorsunuz, sorunun çözümünü biliyorsunuz görmezden geliyorsunuz… Bu polisler esnafın, çiftçinin, memurun çocuğu. Anası, babası boğazda yalı sahibi olan polis yok. Sizin yaptığınız lüks rezidansta anası babası oturan polis yok. Bu cinayetlerin sorumluluğu polis intiharları değil sizsiniz.

"2 GÜN İÇERİSİNDE 5 POLİS İNTİHAR EDECEK SESİNİ ÇIKARTMAYACAK SABAH PROGRAMINA GİDECEK"

Emniyet Teşkilatı binlerce tweet atıyor, Süleyman Soylu polis intiharlarıyla ilgili tek kelime etmiyor. Bir İçişleri Bakanı teşkilatında 2 gün içerisinde 5 polis intihar edecek sesini çıkartmayacak, 'Alişanla Gülümse' diye sabah programına gidecek. Polis gülümsemiyor. Polis çile çekiyor, polis zor durumda. Polisin dertlerini hep beraber araştırmalıyız. İYİ Parti'nin önergesini kabul etmeliyiz, polis intiharları araştırılsın diye bir komisyon kurmalıyız ve hep beraber konuşmalıyız."

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Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | TBMM'de İyi Parti'nin Polis İntiharlarıyla İlgili Araştırma Önergesi Reddedildi. - Son Dakika

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