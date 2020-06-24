Son dakika haber: TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

Son dakika haber: TBMM Genel Kurulu

Son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin, yükseköğretimde okurken okullarını bırakmak zorunda kalan öğrenciler için af çıkarılması konusunda verdiği önergenin gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin, yükseköğretimde okurken okullarını bırakmak zorunda kalan öğrenciler için af çıkarılması konusunda verdiği önergenin gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

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İYİ Parti, "yükseköğretimde okurken okullarını bırakmak zorunda kalan öğrenciler için af çıkarılması" ile ilgili araştırma önergesinin görüşmesinin bugün yapılmasını, grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, öğrenci affıyla ilgili güçlü bir talep olduğunu, bu feryada kulak verilmesi, gençlerin eğitim hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

İlk öğrenci affının 1983'te çıkarıldığını, bundan sonraki süreçte birçok kez bu af çıktığını dile getiren Koncuk, "800 bin civarında öğrenci af talep ediyor. AK Parti Grubunun öğrencilerin problemlerini duyduklarını göstermelerini bekliyorum. Bu öğrenci affı talebine bütün gruplarımızın olumlu oy vermesini öğrencilerimiz adına istirham ediyorum." diye konuştu.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, gençlerin problemlerinin başında son 18 yılda birçok kez değişen eğitim sisteminin bulunduğunu savundu.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da iktidarın 18 yıldır eğitim politikasıyla oynadığını, eğitim çağındaki çocuk ve gençleri mağdur ettiğini öne sürdü.

Okullarıyla ilişiği kesilmek zorunda bırakılan gençlerin yeni bir başlangıca hakları olduğunu söyleyen Ceylan, üniversiteyle bağı kopan, koparılan gençlerin, topluma faydalı birey olarak yetişmeleri için istemeleri halinde eğitim, öğretim hayatına yeniden dönebilmelerinin yolunun açılması gerektiğini belirtti.

"Devam adeta kolaylaştırıldı"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise üniversite politikalarının temel amacının, herkesin eğitime erişimini sağlamak ve eğitimin vatandaş üzerindeki maliyetini azaltmak olduğunu söyledi.

Eğitim hakkı isteyen herkese bu hakkı kullanabilmesi için her şehre üniversite açtıklarını dile getiren Maviş, 7 milyon 740 bin öğrencinin yükseköğrenimde eğitim gördüğünü belirtti.

Eğitime erişimi engelleyen katsayı adaletsizliği gibi engelleri ortadan kaldırdıklarını hatırlatan Nazım Maviş, böylelikle yükseköğrenim görmek isteyen herkese eğitime erişim imkanı sağladıklarını anlattı.

Maviş, vatandaş üzerindeki eğitim maliyetini azaltmak için her adımı attıklarını, harçları kaldırdıklarını, kredi ve burs miktarlarını artırdıklarını ifade etti.

Hiçbir gencin, her ne sebeple olursa olsun eğitimine ara vermesine, eğitimi terk etmesine gönüllerinin razı olmayacağını belirten Nazım Maviş, "Bugün öğrencinin eğitimini sürdürmesi için sistem her türlü zorlayıcı şartı taşıyor. Telafi imkanı, ek sınav imkanı, uzatma, ek bütünleme, derse girmeyene tekrar imkanı, uzaktan eğitim, açıköğretim, ikinci öğretim yani sistem adeta atılmayı güçleştiren bir mekanizma olarak çalışıyor. Yani öğrencinin eğitimini sürdürebilmesi için adeta bir zorlama söz konusu. O nedenle artık atılmak ya da ayrılmak zorlaştırılmış, devam adeta kolaylaştırılmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:43 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber: TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

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